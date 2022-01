Bevers zetten hun tanden in eeuwenoude bomen bij Kasteel Amerongen

Hoeveel bevers er bij het kasteel zijn, is niet duidelijk. Elbers heeft ze al een paar keer gespot. "We weten in ieder geval dat het er twee zijn. Als de bevers ook jongen hebben, zijn ze waarschijnlijk ongeveer met zijn zessen. Dat zou de hoeveelheid bomen die zijn aangetast wel verklaren.

Schrikdraad

Het oplossen van het probleem is ingewikkeld, want bevers zijn een beschermde diersoort. Daarom mogen ze niet worden verjaagd, laat staan bejaagd.

Om de bomen minder aantrekkelijk te maken, wordt er binnenkort schrikdraad om het kasteel geplaatst. "Dat proberen we zo snel mogelijk te doen, maar het is nogal een groot oppervlak. Er lag niet even 2 kilometer aan schrikdraad op voorraad." De hoop is dat de bevers dan een andere plek zoeken om zich te vestigen en dat de oude beuken kunnen worden gered.