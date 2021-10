Honderden meters gaas moet beverschade in Drenthe voorkomen

Een honderden meters lange barrière van gaas moet voorkomen dat bevers in de Hunze in de toekomst nog diepe gaten in de dijk graven, zodat de mensen die in de buurt wonen droge voeten houden. De dieren kunnen in één nacht een hol van acht meter diep graven, met een doorsnede van dertig centimeter. Dat veroorzaakt instabiele dijken en waterkeringen. De proef met gaas moet de oplossing bieden.

"We heien met een speciale machine lange stukken gaas drie meter de dijk in, zo'n vijf meter van de waterkering af. Zo kan de bever toch een beetje graven, maar niet door de hele dijk heen", zegt Hugo Assink van Waterschap Hunze en Aa's tegen RTV Drenthe. Het gaas wordt over een lengte van vierhonderd meter aangebracht.

De kosten voor dat relatief kleine stuk dijk zijn fors: 120.000 euro. Een aannemer uit het oosten van Duitsland is er speciaal voor naar Drenthe gekomen omdat er maar één machine bestaat die dit karwei kan uitvoeren. "Als we hiermee doorgaan, heeft de methode aanzienlijke potentie om qua kosten lager uit te komen", aldus Assink.

Hoge kosten

Collega's van andere waterschappen zijn uitgenodigd om te komen kijken bij de aanleg. "Ik schrik wel van die hoge bedragen", zegt Frouke Sikking van het Wetterskip Fryslân. Hoewel ze in Friesland nog niet wakker liggen van de bever - het zijn er nog maar twee - wil ze zich wel goed voorbereiden. "De bever komt eraan, dat is duidelijk. Met die kosten moeten wij ook rekening gaan houden. Het is echt enorm duur."

Maar als het gaas in de grond zit en het blijkt te werken, dan zijn de grootste problemen en kosten voorbij. "De Duitse aannemer heeft beloofd dat het gaas honderd jaar meegaat", zegt Assink.