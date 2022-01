Arts met dood bedreigd: 'Gaat je niet in koude kleren zitten'

De arts vermoedt dat het online dreigement bluf is, maar zegt dat zoiets lastig te beoordelen is. Vermoedelijk was de persoon boos en overzag hij de consequenties van zijn daden niet, zegt Leenstra. Toch kunnen de gevolgen groot zijn, verwijst hij naar een incident bij een collega-huisarts in september.

"In zijn praktijk in Leiden is een poging tot brandstichting gedaan en op de voordeur geschoten. Een molotovcocktail naar binnen gooien bij een huisartsenpraktijk, dat is toch gestoord?" Er hoeft uiteindelijk maar één persoon bij te zitten die een oproep tot huurmoord of een aanslag op een huisarts wel serieus neemt, stelt Leenstra.

Hij is opgelucht dat de politie in zijn geval in actie is gekomen. "Het komt wel erg dichtbij als iemand zulke dingen zegt, ook al denk ik nog steeds dat het bluf is. Hij of zij moet zulke dingen niet roepen."