Huisartsen willen met Prullenbakvaccin.nl verspilling tegengaan

Huisartsen en instellingen die vaccins over hebben, kunnen dat doorgeven op prullenbakvaccin.nl, een website die vandaag live is gegaan. Mensen die graag gevaccineerd willen worden maar nog niet aan de beurt zijn, kunnen zo toch alvast geholpen worden. Ook hoeven huisartsen geen vaccins weg te gooien, stellen de initiatiefnemers. Het gaat overigens om zeer beperkte aantallen, van vaccins die overblijven als een flesje is aangebroken.

Op de website staat een speciale kaart waarop mensen binnen een straal van 20 kilometer van hun woonplaats kunnen zoeken naar een beschikbaar vaccin. Vervolgens toont de site de contactgegevens van de huisartsenpraktijk of instelling waar ze terecht kunnen.

De website is een initiatief van artsen die het niet kunnen verdragen dat er vaccins worden weggegooid. "Een week of wat geleden postte huisarts Marco Blanker dat hij vaccins in de prullenbak moest mikken", schrijft Marlies Schijven, chirurg in het Amsterdam UMC, op sociale media. "Heel veel mensen gaven aan dat verschrikkelijk te vinden." Samen met huisarts in opleiding Bernard Leenstra en softwareontwikkelaar Anees Saban zetten ze in een weekend de website prullenbakvaccin.nl op.

"Als ik hierdoor straks geen vaccins meer weg hoef te gooien, zou dat geweldig zijn", zegt Leenstra tegen de NOS. "Ik heb doodzieke mensen gezien hier en het doet gewoon pijn als je vaccins weg moet flikkeren." Het initiatief wordt positief ontvangen op sociale media. Leenstra: "Ik ben daar ontzettend blij mee, tussen de spreekuren door zie ik de positieve reacties uit de klauwen lopen."

Restvaccins

Voor restvaccins zijn wel richtlijnen opgesteld maar die zijn niet altijd even duidelijk geweest. GGD's en huisartsenpraktijken trokken daar de afgelopen maanden hun eigen conclusies uit, al dan niet volgens de richtlijnen. "Die richtlijnen zijn nu tenminste iets duidelijker", zegt Leenstra. "Over het AstraZeneca-vaccin zegt de KNMG nu dat het aan 60-minners mag worden gegeven onder de strikte voorwaarde dat het spillage betreft en iemand er na goede voorlichting bewust voor kiest."

Dat zou volgens Leenstra een vanzelfsprekendheid moeten zijn. "Ik vind het belachelijk om 60-minners dat vaccin te weigeren. Het is juist mijn vak om goede voorlichting te geven over de overigens uiterst zeldzame bijwerkingen. Al die onduidelijkheid en onrust had niet gehoeven."

Op de eerste dag dat de site in de lucht is, staan er nog maar enkele huisartsenpraktijken op de kaart. "Verwacht niet dat er nu meteen al heel veel vaccins zijn op de eerste dag", zegt chirurg Schijven in haar post. "Maar we verwachten dat er heel snel veel huisartsen zullen meedoen, want het mág gewoon. En dan verdwijnen er dus zo min mogelijk goede vaccins in de prullenbak."

Ministerie: 'Geen verstandig idee'

"Dit idee lijkt sympathiek, maar het is geen verstandig idee", zegt het ministerie van Volksgezondheid over het initiatief. "De vaccins zijn van het RIVM, zij bepalen de verdeling. Dit is niet aan anderen." Artsen die vaccins over hebben kunnen dat via 'vaccinatiemakelaars' van het RIVM laten herverdelen. "RIVM-makelaars volgen de landelijke strategie: de meest kwetsbaren en ouderen eerst. Dit initiatief doet dat niet." Het ministerie wijst er verder op dat er maar weinig vaccins overblijven en dat er nog steeds schaarste is.

Dit initiatief is niet voor die groep kwetsbaren bedoeld", reageert Marco Blanker, een van de initiatiefnemers. "We maken restjes op, die zijn er altijd en die kunnen niet naar de groep die door het minsterie genoemd worden. Wat wij doen conflicteert niet, maar steunt juist het beleid van het ministerie. In die zin dat we willen voorkomen dat er ook maar één spuit wordt weggegooid. Dus wij gaan ermee door."