Na vier maanden vaccineren heeft ruim driekwart van de 70-plussers een eerste prik

Als de schatting wel klopt hebben 600.000 van de 2,5 miljoen mensen boven de 70 jaar nog altijd geen prik gehad. "En dat is een probleem voor die mensen", zegt epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC). "Ongeveer 1 op de 100 mensen is momenteel besmettelijk, de niet-gevaccineerde ouderen kunnen dus nog relatief makkelijk besmet raken en hebben meer kans op een ziekenhuisopname of om te overlijden na een besmetting".

Epidemioloog Alma Tostmann (Radboudumc) vraagt zich af of de groep ouderen zonder vaccinatie wel voldoende de kans heeft gehad op de prik. "Mogelijk speelt hier een informatieachterstand of spreken ze de taal niet goed. Het blijkt ook dat in sommige bevolkingsgroepen of bepaalde wijken de vaccinatieopkomst erg laag was. Daar moeten we aandacht voor hebben en inzetten op wegnemen van eventuele barrières."

Echt iedereen uit de groep vaccineren is volgens Tostmann nauwelijks haalbaar; mensen willen misschien echt niet of komen later aan de beurt door een coronabesmetting. Het gevaar voor het niet-gevaccineerde deel van de ouderen zal volgens Rosendaal pas echt veranderen als alle leeftijdsgroepen zijn gevaccineerd en het virus minder rondgaat.

12 miljoen over 2 maanden

Inmiddels kunnen alle mensen geboren in 1962 of eerder een afspraak maken voor vaccinatie. Er hoeft meestal niet te worden gewacht op de uitnodigingsbrief die bij iedereen op de mat zal vallen (zie kader onderaan). Ook de groep van anderhalf miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie krijgt vanaf deze week een uitnodiging.

Momenteel hebben dus ongeveer 4,4 miljoen mensen ten minste één prik gehad van een vaccin dat bescherming biedt tegen covid-19. Over ruim twee maanden moeten dat zo'n 12 miljoen mensen zijn, daarbij is gerekend dat 85 procent van de volwassen bevolking in Nederland bereid is om een vaccin te nemen. Er zijn dus nog prikken te zetten bij 8 miljoen mensen.