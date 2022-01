Doxing: een groeiend probleem, maar strafbaar is het niet

Anti-coronamaatregelenactivist Willem Engel zette afgelopen zondag de adresgegevens van Sigrid Kaag online. De D66-leider doet aangifte tegen Engel, maar waar ze hem eigenlijk voor vervolgd zou willen zien, is nog niet strafbaar. Dat is het openbaar delen van gevoelige persoonsgegevens om te intimideren, iets wat bekend is geworden als doxing.

Waarvan Kaag nu precies aangifte gaat doen, is niet duidelijk. De aangifte is nog in voorbereiding, laat een woordvoerder weten.

Wetgeving tegen doxing is wel in de maak. Omdat het nog niet strafbaar is, houden de politie en het Openbaar Ministerie er geen cijfers over bij. Wel staat vast dat het een groeiend probleem is. De politie verzocht vorig jaar om deze vorm van online intimidatie strafbaar te stellen, omdat agenten er steeds vaker last van hebben.

Wat is doxing?

Doxing is dus het online verspreiden van gevoelige persoonsgegevens met het doel te intimideren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van iemands werkplek, van een foto van een paspoort, van een telefoonnummer of zoals in Kaags geval van adresgegevens.

Dat kan grote schade aanrichten voor het slachtoffer en de samenleving, staat in een rapport van het Rathenau Instituut. De gedeelde informatie kan bijvoorbeeld worden misbruikt om iemand online te bedreigen of om een werkgever lastig te vallen. Een doelwit kan ook thuis of op straat worden lastiggevallen.

Het delen van gevoelige privé-informatie is nu niet strafbaar, omdat er in beginsel geen sprake is van bedreiging met een ernstig misdrijf of stalken.