Wekdienst 10/1: Rutte IV op het bordes • Topoverleg tussen VS en Rusland

Quealys familie in Australië volgde de bruiloft via een livestream. "Het heeft lang geduurd en we stonden voor veel uitdagingen, maar we zijn hier nu. We hebben het gedaan, we hebben het gedaan, we hebben het gedaan", zei Quealy.

Het stel ontmoette elkaar in 2015 in Spanje en reisde voor de pandemie regelmatig tienduizenden kilometers om elkaar te zien. Steven zei dat het een "zeer zware tijd" was geweest voor het paar, dat tweemaal per dag telefoongesprekken voerde. "Het heeft ons sterker gemaakt."