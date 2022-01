Vandaag is de eerste dag van Rutte IV, dit gaat er gebeuren

Circa 12.00 uur: de bordesscène

Het is traditie sinds 1971 dat de nieuwe ministersploeg samen met het staatshoofd op de foto gaat, op de trappen van een paleis. De mannen dienen zich straks nog wel even om te kleden. Bij de beëdiging dragen ze net als Willem-Alexander een jacquet, maar op het bordes is tenue de ville, oftewel een donker pak de dresscode. De verkleedpartij was er in 1971 ook al, naar verluidt omdat toenmalig koningin Juliana niet op de foto wilde met een "stel begrafenisondernemers".

Waar iedereen staat op het bordes is van tevoren vastgelegd. De premier en de vicepremiers staan rondom de koning. Nieuwe ministersposten, zoals in dit geval Klimaat of Natuur en Stikstof, staan over het algemeen meer naar achteren.

Sigrid Kaag zal ook bij dit moment niet aanwezig zijn. Het is niet voor het eerst dat er een minister ontbreekt op de foto. In 1982 was Hans van Mierlo (D66, Defensie) bij de presentatie van het derde kabinet Van Agt er niet bij wegens ziekte.

Alleen de ministersploeg staat op het bordes. Voor de staatssecretarissen is er niet zo'n moment.