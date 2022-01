Diplomaten VS mogen Kazachstan verlaten, mogelijk minder hulp voor Amerikanen

Amerikanen die op het consulaat-generaal in Almaty werken en met hun families willen vertrekken, hebben daarvoor toestemming gekregen van de Amerikaanse regering. Het gaat om personeel dat zich bezighoudt met niet-dringende zaken.

Burgers moeten er rekening mee houden dat ze mogelijk niet of minder geholpen kunnen worden, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Amerikaanse burgers in Kazachstan moeten zich bewust zijn dat de gewelddadige protesten de mogelijkheid van de ambassade om consulaire diensten te verlenen, waaronder assistentie aan burgers die uit Kazachstan vertrekken, ernstig belemmeren."

In de grootste stad van het land wordt nu een week geprotesteerd en gereld. Vrijdag zei president Tokajev dat de orde is hersteld. Nieuws uit en over Kazachstan, waar het internet al dagen vrijwel overal platligt, is erg moeilijk te verifiëren.

Russische militairen beveiligen het vliegveld van Almaty en helpen de Kazachse regering de orde te handhaven. Ondertussen meldt het Wit-Russische staatspersbureau dat president Loekasjenko met de Kazachse oud-president Nazarbajev heeft gebeld en dat de twee "de stand van zaken in Kazachstan in detail hebben besproken".

Oude man

Nazarbajev (81) droeg in 2019 na bijna dertig jaar het presidentiële stokje over, maar had nog veel invloed als hoofd van de Veiligheidsraad. Woensdag volgde president Tokajev hem in die functie op. Demonstranten riepen eerder leuzen als "wegwezen oude man!"

Sinds het begin van de protesten is de oud-president niet in het openbaar gezien en er is niets van hem vernomen. Wel zijn er geruchten dat hij het land heeft verlaten of dat probeert te doen.

Op deze beelden is te zien hoe een standbeeld van Nazarbajev werd neergehaald: