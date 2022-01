Hooggeplaatste politieke gevangenen uit Tigray krijgen amnestie van Ethiopië

De Ethiopische regering heeft amnestie verleend aan een aantal hooggeplaatste politieke gevangenen, die steun hadden betuigd aan de opstandelingen in Tigray. De regering zei ook te willen praten met de rebellen uit die regio in het noorden van het land. "De sleutel tot blijvende vrede is dialoog" is te lezen in een verklaring van de overheid.

De mededeling werd gedaan op het orthodoxe Kerstmis, een feestdag die in een groot deel van het land wordt gevierd.

Het is een volgende politieke stap in het land waar een bloedige oorlog heeft gewoed tussen regeringstroepen en rebellen van het Volksbevrijdingsleger van Tigray (TPLF). Ook troepen uit buurland Eritrea waren daarbij betrokken. De situatie leek te verslechteren toen de rebellen snel terreinwinst boekten en oprukten naar de hoofdstad Addis Abeba.

Maar de rebellen trokken zich eind december terug uit twee regio's. Volgens een woordvoerder van de noordelijke regio is dat een eerste stap richting een staakt-het-vuren.