Nederlandse ondernemers in Ethiopië: 'Moeilijk om opeens te vertrekken'

De spanningen in Ethiopië lopen hoog op en het kabinet roept Nederlanders dan ook "met klem" op om het land te verlaten. Voor sommigen een moeilijke beslissing, zeker als je daar een heel leven en zelfs een bedrijf hebt opgebouwd.

De NOS sprak met vier Nederlandse ondernemers over hun leven in Ethiopië, en over teruggaan naar Nederland.

'Heel moeilijk om te besluiten om te vertrekken'

Sander de Raad woont nu 4,5 jaar in Ethiopië. Hij werkt voor een stichting die Nederlandse ondernemers helpt met onder meer investeringen in het land. De Raad merkt dat de situatie gespannen is. "Mensen maken zich zorgen en bereiden zich voor op verdere escalatie", zegt hij aan de telefoon. Vooralsnog blijft hij in Ethiopië; wel treft hij voorbereidingen om zo snel mogelijk weg te kunnen als dat nodig is. "Ik heb hier een heel leven opgebouwd en heb een Ethiopische vriendin. Het is heel moeilijk om te besluiten zomaar te vertrekken."

Volgens De Raad is het goed dat de ambassade stappen onderneemt en iedereen voorbereidt. "Internationale organisaties hebben Afghanistan nog in het achterhoofd. Niemand wil een soortgelijke situatie hebben waarbij paniek uitbreekt en je het land niet kan verlaten. Daarom bereidt men zich voor, maar we hopen natuurlijk op een goede afloop."

De rebellen van het Volksbevrijdingsleger van Tigray komen naar eigen zeggen steeds dichterbij de hoofdstad Addis Abeba, waar De Raad woont. "Als je het nieuws leest, krijg je al gauw de impressie dat de boel hier in de fik staat. Maar dat is niet het geval. Het leven gaat door, maar mensen zijn wel nerveus. Als je naar kantoor gaat en de dagelijkse dingen doet, zie je niet direct dat er oorlog is."