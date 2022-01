Sluiting hoger onderwijs heeft steeds grotere impact op studenten

Dat geldt ook voor Mohamed El Hirech, die sociologie en Arabische taal en literatuur studeert aan de Universiteit van Amsterdam. In het begin kon hij nog naar de fysieke colleges, maar dat veranderde in december 2020 in lessen die alleen online plaatsvonden.

Hij mist vooral het sociale contact. "Er is toch wel een soort belofte gedaan, dat je studententijd de mooiste periode van je leven hoort te zijn, dat je mooie herinneringen moet maken en dat je plezier moet hebben. Ik merk toch wel dat ik dat mis. Dus ik heb wel het gevoel dat ik cruciale levenservaring niet op kan doen."