Besmettingscijfers stijgen nu ook in lockdown, bezetting ziekenhuizen daalt nog

Vooral onder twintigers gaat het virus nu weer harder rond, blijkt uit het RIVM-rapport, hoewel ook onder de meeste andere leeftijdsgroepen een duidelijke toename te zien is. Alleen bij kinderen onder de 10 is geen toename te zien. Onder zeventigers en tachtigers is de toename wel bescheidener.

Oostenrijk

Veel mensen die positief zijn getest en op reis zijn geweest, waren onlangs in Oostenrijk. Dat waren de afgelopen week bijna 1500 mensen, ruim twee keer zo veel als de hele periode tussen eind september en vorige week. Ook waren er meer besmettingen vanuit Frankrijk, België en Duitsland.

De meeste mensen brachten een coronabesmetting mee naar huis vanuit een bezoek van of aan anderen: dat veroorzaakte 30 procent van de besmettingen waarbij de bron bekend is. Vervolgens werden vaak gezinsleden of andere huisgenoten besmet; 59 procent van de herleidbare besmettingen werd daardoor veroorzaakt.

Huisbezoek was veel vaker een besmettingsbron dan werk (4,5 procent), feestjes (3,1 procent) of een reis (2,9 procent). Daarbij moet worden aangetekend dat lang niet in alle gevallen de besmettingsbron kon worden achterhaald.

Doden

De afgelopen week zijn 189 mensen overleden aan het coronavirus, tegen 272 een week geleden. Net als de ziekenhuiscijfers lopen de sterftecijfers achter op het aantal nieuwe positieve tests.