Omikrongolf nu echt begonnen, wat kunnen we komende tijd verwachten?

Duidelijk lijkt dat de generatietijd korter is dan bij eerdere varianten. Dat wil zeggen dat er minder tijd zit tussen het overdragen van de infectie van de ene persoon op de andere. Van Ranst: "De besmettingen gaan daardoor steiler omhoog, als een muur, maar de golf neemt dan ook een relatief kortere periode in beslag."

Veel is ook afhankelijk van hoe veel mensen een boosterprik laten zetten. In combinatie met opgelopen infecties leidt dat, in ieder geval tijdelijk, tot meer immuniteit in de samenleving.

Hoe ziekmakend is omikron?

Dat omikron milder is, blijkt uit analyses uit het buitenland. Dat wil zeggen: er belanden procentueel gezien minder mensen door in het ziekenhuis. "Ik zou het woord milder vermijden, omdat dat opgevat kan worden als: het is mild", zegt Van Ranst. "Ik noem het minder ziekmakend." De schattingen zijn dat omikron leidt tot 30 tot 50 procent van het aantal ziekenhuisopnames in vergelijking met delta.

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe wijst erop dat het onduidelijk is of die percentages ook in Nederland zo uitvallen: "Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hadden een gunstigere uitgangspositie dan wij. In het VK waren ze vroeger met boosteren, en de Denen en Britten hebben hun testcapaciteit beter op orde."

Dat omikron minder ziekmakend is, komt volgens Van Ranst doordat deze variant meer de bovenste luchtwegen - neus en keel - infecteert dan de onderste luchtwegen - de longen. Een longontsteking leidt vaak tot ernstige ziekte en dus ziekenhuis- en IC-opname. Van Ranst: "Het nadeel is wel dat omikron meer overdraagbaar is." Hoe meer virusdeeltjes in neus en keel, hoe makkelijker een besmet persoon die verspreidt.

Mogelijk missen we door die eigenschappen van de omikronvariant ook besmettingen. Omikron lijkt zich eerst in de keel te nestelen en daarna pas in de neus. Daarom geven zelftests mogelijk vaker ten onrechte een negatieve uitslag: de gebruiksaanwijzing geeft aan dat je alleen een monster af moet nemen in je neus. Van Ranst raadt aan met het wattenstaafje ook materiaal uit de keel af te nemen, al is dat lastig met de korte staafjes die bij zelftesten geleverd worden.

Het kan dat een keeluitstrijkje toevoegen wél een positieve test oplevert: