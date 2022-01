Opvallend veel oversterfte in Nederland: corona, griep of toch uitgestelde zorg?

In een opiniestuk in de Volkskrant vragen twee hoogleraren zich af of dat niet te maken kan hebben met de uitgestelde zorg, "stress door corona" en misschien zelfs met de grote aantallen vaccinaties.

Voor dat laatste is in ieder geval geen enkele aanwijzing, stelt Van Gaalen. "In landen met een hogere vaccinatiegraad is juist minder oversterfte." Infectieziektenmodelleur Marino van Zelst is het met hem eens: "Er overlijden wel eens mensen door een vaccinatie, maar dat is echt zeer beperkt. Als dat vaak zou gebeuren, zouden we dat in andere landen ook moeten zien."