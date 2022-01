Hoogleraren: 'Geef data over effect maatregelen op oversterfte vrij'

Meester zegt dat er verschillende oorzaken van de oversterfte kunnen zijn. "Bijvoorbeeld uitgestelde zorg, het algehele stressniveau van de maatschappij, maar ook de vaccinatiestrategie. Dat willen we onderzoeken - om eventuele ongerustheid weg te nemen, maar als er een verband is, dan moeten en willen we dat ook graag weten."

In het opiniestuk in de Volkskrant schrijven de hoogleraren dat uit recent onderzoek naar voren kwam dat het ook niet uit te sluiten valt dat vaccinaties tot op zekere hoogte riskant kunnen zijn voor mensen boven de 65 jaar.

Meester zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er voldoende data is om de invloed van vaccinaties op de oversterfte te bestuderen. "De data zijn alleen nog niet beschikbaar voor ons. Met de aantallen die overlijden in samenhang met de vaccinatiemomenten, kunnen we statistisch gezien prima uit de voeten, maar dan moeten die data wel vrijgegeven worden."

Onderwerp van discussie

Sinds begin augustus is er weer sprake van oversterfte en sindsdien liep die oversterfte tot midden december flink op, toonde het Centraal Bureau voor Statistiek.

Oversterfte is in de politiek al langer onderwerp van discussie. Vooral Thierry Baudet (Forum voor Democratie) stelde hier Kamervragen over. Demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge schreef als antwoord hierop onder meer dat de oversterfte in mei vorig jaar volgens het CBS "bijna in z'n geheel wordt veroorzaakt door sterfte aan covid-19". De Jonge stelde ook dat het lastig is om een vergelijking te maken met andere landen "doordat er internationaal geen uniforme methode bestaat voor het meten van oversterfte".