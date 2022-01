Recordaantal positieve tests is 'zorgelijk', maar niet onverwacht

Met 24.590 gemelde positieve coronatests is vanochtend een record gevestigd: niet eerder was het aantal op één dag zo hoog. Onverwacht is dat niet. "We wisten dat dit stond te gebeuren", zegt epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. "Een forse stijging lag voor de hand", zegt ook epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC.

Het aantal besmettingen op één dag ligt nu hoger dan in de eerste golf, maar dat zegt niet alles. Aan het begin van de pandemie werd er namelijk nauwelijks getest. Het kan dus zijn dat er destijds meer besmettingen per dag waren dan nu, maar dat is toen niet vastgesteld door het RIVM. Hoe dan ook is de dominante omikronvariant op dit moment verantwoordelijk voor de vele besmettingen.

"Zodra de omikronvariant de overhand neemt in Nederland ontstaat er exponentiële groei. De besmettingen nemen dan steeds sneller toe", zegt Bruijning. "Vandaag al bijna 25.000 positieve tests had ik nog niet verwacht, eerder aan het einde van de week", zegt microbioloog Bert Niesters van het UMC Groningen. "Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Dit laat zien dat het virus hard rondgaat en dat de boostercampagne echt heel belangrijk is."

100.000 positieven per dag?

Bruijning wijst er wel op dat de RIVM-cijfers op woensdag en donderdag traditiegetrouw hoger uitvallen. Om die reden moeten we naar de weekgemiddelden kijken en afwachten of de stijging daadwerkelijk in dit tempo doorzet. Tot nu toe stijgt het aantal positieve tests gemiddeld ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 17.478 positieve tests per dag geregistreerd, 41 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

