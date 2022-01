Boostercampagne 'op stoom', maar er zijn ook nog veel twijfelaars

Marc Bonten, als epidemioloog en microbioloog lid van het OMT, verduidelijkt tegenover de NOS overigens dat de 90 procent geen voorwaarde is om te kijken naar eventuele versoepelingen. "Hoe meer mensen de booster halen, hoe beter het wel is."

Wil iedereen een booster?

Niet iedereen staat te springen om een tweede of derde prik in zijn arm. Bovendien komt niet iedere 18-plusser daar nu voor in aanmerking. Volwassenen die minder dan drie maanden geleden hun laatste inenting hebben gekregen of in die periode corona hebben gehad, moeten nog even wachten. Persbureau ANP heeft becijferd dat het gaat om ruim 1 miljoen mensen.

Ondertussen komen bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon momenteel veel vragen binnen over de boosters, zegt internist en initiatiefnemer Robin Peeters. Zo'n twee derde van alle vragen gaat erover, schat hij in. "Dat aantal is de afgelopen weken toegenomen, ook onder jongere mensen. Het zijn vaak twintigers en dertigers die met vragen zitten, ook met algemene vragen over de booster." Dat betekent dat het nut en de noodzaak van de boostercampagne beter uitgelegd moet worden, denkt hij.

De twee vragen die het vaakst worden gesteld: waarom zou ik nóg een keer moeten prikken als ik al twee vaccinaties heb gehad? En krijg ik weer bijwerkingen, net als de vorige keer?

Hoe zit het met de bijwerkingen?

Vermoeidheid, koorts, pijn op de prikplek: de gemelde bijwerkingen na een boostervaccinatie lijken op die na eerdere coronaprikken, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. Bij het bijwerkingencentrum komen er ongeveer 800 tot 1000 meldingen per dag over binnen, minder dan in eerdere prikperiodes. "Dat heeft misschien te maken met gewenning", denkt Kant.

Tegelijkertijd zijn er twee bijwerkingen die opvallen, zegt ze. "Het lijkt erop dat we relatief veel meldingen krijgen van pijn op de prikplek en zwelling van de lymfeklier. Dat laatste wordt als heftiger ervaren dan bij de eerdere prikken." Kant benadrukt dat dit een algemene indruk is en geen precieze analyse van de meldingen van de afgelopen weken, want die is er nog niet.

In haar eigen omgeving hoort de Lareb-directeur wel dat sommige mensen meer last hebben van de booster dan van hun eerdere coronavaccinaties, maar harde cijfers daarover ontbreken nog. Volgens Kant speelt vermoedelijk mee dat veel 45-plussers het Moderna-vaccin als booster krijgen, dat relatief vaker bijwerkingen geeft.