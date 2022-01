Twee journalisten gedood voor interview met bendeleider in Haïti

Twee journalisten zijn gisteren doodgeschoten toen ze op het punt stonden een Haïtiaanse bendeleider te interviewen. Een derde journalist wist te ontkomen. Volgens de politie en lokale media werden de journalisten onder vuur genomen door leden van een rivaliserende bende.

Een van de gedode journalisten werkte voor de radiozender Ecoute FM, die zich vanuit Canada richt op de Haïtiaanse gemeenschap. De ander werkte voor plaatselijke media. Een woordvoerder van Ecoute FM noemt het incident "crimineel en barbaars".

De schietpartij was in het gebied Laboule 12, ten zuiden van de hoofdstad Port-au-Prince. In dat gebied strijden meerdere bendes om de macht.

Het is al langere tijd erg onrustig in Haïti. In juli werd president Moïse vermoord, vermoedelijk door buitenlandse huurlingen. Premier Ariel Henry overleefde op Nieuwjaarsdag een moordaanslag. Het land heeft te kampen met bendegeweld en brandstoftekorten.