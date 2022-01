Premier Haïti overleeft moordaanslag

Premier Henry van Haïti heeft op Nieuwjaarsdag een moordaanslag overleefd. Onbekenden namen hem en zijn gezelschap onder vuur toen zij een kerk verlieten waar de Onafhankelijkheidsdag werd gevierd.

Op sociale media is te zien hoe Henry en zwaarbewapende lijfwachten de kerk verlieten. Er barstte geweervuur los en Henry werd naar een gereedstaande auto gebracht. Hij bleef ongedeerd. Lokale media zeggen dat er een dode is gevallen en dat twee mensen gewond zijn geraakt. Volgens de Haïtiaanse regering was de aanslag het werk van "bandieten en terroristen".

Haïti gaat door een periode van grote onrust. In juli werd president Moïse vermoord, vermoedelijk door buitenlandse huurlingen. Wie hen heeft ingehuurd is onduidelijk. Henry werd twee weken later beëdigd. Hij heeft beloofd dat hij een eind zal maken aan criminele bendes die verantwoordelijk zijn voor ontvoeringen en de benzinedistributie hebben overgenomen. Het land kampt met ernstige brandstoftekorten.

Een datum voor nieuwe presidentsverkiezingen moet nog worden vastgesteld.