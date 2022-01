189.000 kippen afgemaakt op pluimveebedrijven in Bentelo vanwege vogelgriep

Op twee bedrijven in Bentelo worden 189.000 kippen afgemaakt in verband met een vogelgriepuitbraak. Het virus werd gisteren vastgesteld op een pluimveebedrijf in de Overijsselse plaats en onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van vogelgriep.

Om te voorkomen dat het virus verder wordt verspreid, worden de ongeveer 120.000 legkippen op het pluimveebedrijf vergast. Naast het bedrijf ligt een ander bedrijf van dezelfde eigenaar, waar ook dezelfde verzorgers werken. De 69.000 kippen die daar worden gehouden, worden ook gedood uit voorzorg. Dit wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In een straal van een kilometer rond het besmette bedrijf liggen ook nog drie andere pluimveebedrijven. Een daarvan staat leeg en de overige hebben geen contact met het besmette bedrijf, waardoor het volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen verhoogd risico is op besmetting. Die bedrijven worden nog wel gemonitord.

Zwaarste vogelgriepuitbraak

Verder weg, in een straal van drie kilometer, liggen nog vier bedrijven met pluimvee. Die worden bemonsterd op vogelgriep. Eerder op de dag werd al een vervoersverbod ingesteld in een zonde van 10 kilometer rond het besmette bedrijf. In dat gebied liggen 32 pluimveebedrijven liggen.

Heel Europa kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. In Nederland is hierom sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.