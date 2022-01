222.000 vleeskuikens geruimd vanwege vogelgriep in Friesland

Op een pluimveebedrijf in Blija is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 177.000 vleeskuikens van het bedrijf in het noorden van Friesland worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. 45.000 vleeskuikens van een bedrijf honderd meter verderop worden uit voorzorg ook geruimd. De bedrijven zijn van dezelfde eigenaar.

Bij drie andere bedrijven in een straal van drie kilometer rond de besmette locatie in Blija worden monsters afgenomen om te zien of daar ook vogelgriep heerst. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een transportverbod voor vogels en eieren voor pluimveebedrijven. Tien pluimveebedrijven hebben daarmee te maken.

De NVWA onderzoekt of medewerkers of bezoekers van het besmette bedrijf in Blija in contact zijn geweest met andere pluimveebedrijven, meldt Omrop Fryslân.

Zwaarste vogelgriepuitbraak ooit

Europa kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. Het virus wordt momenteel in heel Europa aangetroffen.

In Nederland is sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht vanwege de vogelgriep. Die werd ingesteld na een uitbraak op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde.