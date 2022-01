E-mails van journalist L1 mogen bekeken worden van rechter

De Ondernemingskamer (OK) is een landelijk rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof in Amsterdam. Het beoordeelt geschillen bij Nederlandse vennootschappen.

De Ondernemingskamer beoordeelt of er bij een onderneming juist beleid wordt gevoerd. Om dat te bepalen kan de OK een onderzoek instellen en een onderzoeker benoemen. Voor de bestuurlijke crisis bij de Limburgse omroep L1 besloot de OK zo'n onderzoek in te stellen.

De raadsheer-commissaris is een rechter die toezicht houdt op de voortgang en rechtmatigheid van lopend onderzoek.