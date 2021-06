Bestuurder Peter Elbers van regionale omroep L1 op non-actief

Bestuurder Peter Elbers van de Limburgse regionale omroep L1 is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van de omroep vandaag in een korte verklaring bekendgemaakt, meldt 1Limburg.

Sinds Elbers in september aantrad directeur van L1 heerst er een gespannen sfeer binnen de omroep. Hij kreeg het vooral aan de stok met de redactie vanwege zijn voorstel voor een nieuw privacyreglement, waarin onder meer stond dat er verborgen camera's konden worden opgehangen. Het voorstel viel volledig verkeerd en werd in februari door Elbers zelf weer ingetrokken.

Een vertrouwensbreuk tussen personeel en ondernemingsraad enerzijds en Elbers en RvC anderzijds leidde in april tot een zaak bij de Ondernemingskamer. Die besloot een onderzoek in te stellen naar de interne problemen bij L1. Ook werd er naast Elbers een tweede bestuurder benoemd en werd de RvC uitgebreid met een vierde commissaris met beslissende stem.

Toekomst

De Ondernemingskamer concludeerde toen ook dat tot dusver niet was gebleken dat Elbers had bijgedragen aan de "escalatie van de interne verhoudingen", en dat hij daarom gewoon aan het werk kon blijven.

Waarom Elbers nu toch op non-actief is gesteld, is niet bekendgemaakt. De RvC gaat in gesprek met Elbers over zijn toekomst bij de organisatie.