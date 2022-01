UMC Utrecht werkt aan medicijn tegen reukverlies door corona

In Utrecht loopt een onderzoek naar een mogelijk medicijn tegen reukverlies als gevolg van een coronabesmetting. Twee eerste kleine studies lieten een gunstig effect zien, maar om zeker te weten dat het werkt is onderzoek onder een grotere groep patiënten nodig, zegt KNO-arts Digna Kamalski in het NOS Radio 1 Journaal. Ze leidt het onderzoek bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Na de uitbraak van de pandemie bleek dat veel patiënten last van reukverlies hebben. "In het begin dachten we dat het misschien gewoon weer voorbij ging. Maar bij veel patiënten blijft het reukverlies bestaan. Het kan maanden of misschien wel langer duren en mensen hebben er erg veel last van."

Onderzoekers kwamen erachter dat het reukverlies te maken heeft met een ontstekingsproces, maar tot nu toe was er geen medicijn tegen. Het UMC Utrecht test nu een ontstekingsremmer, prednisolon, volgens Kamalski hetzelfde middel als het bekendere prednison, maar onder een andere naam op de markt gebracht.

Bijwerkingen

Het is een zwaar medicijn, maar veel hangt af van de dosering, zegt ze. "Je kunt het kortdurend geven en hoog, of heel langdurig en laag, en dat geeft verschillende soorten bijwerkingen. Een korte kuur zoals wij hem geven, daarvan zijn de bijwerkingen beperkt. Maar voor elk medicijn geldt dat er bijwerkingen kunnen optreden. Daarom willen we heel graag weten of het ook werkelijk werkt."

De ontstekingsremmer wordt nu getest op patiënten die last hebben van reukverlies. Na drie maanden wordt het effect gemeten. "Op dit moment zijn ongeveer 25 patiënten ermee gestart, maar we hebben er nog wel een aantal nodig", zegt Kamalski. Uiteindelijk moeten er 116 patiënten deelnemen om conclusies over de werkzaamheid te kunnen trekken. Mensen die last hebben van reukverlies door corona en willen meedoen aan het onderzoek kunnen zich aanmelden bij het UMC Utrecht.