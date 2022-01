Recordaantal migranten stak vorig jaar Kanaal over

Vorig jaar zijn meer dan 28.000 migranten het Kanaal overgestoken om van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Niet eerder maakten zoveel mensen in een jaar tijd die oversteek, meldt het Britse persbureau AP op basis van een analyse van overheidsdata.

Zeker 28.395 mensen bereikten afgelopen jaar het Verenigd Koninkrijk via het Kanaal, een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. Het hoogtepunt lag in november, toen 6869 mensen overstaken met relatief gunstige weersomstandigheden. Op 11 november bereikten 1185 mensen de Britse kust, het hoogste aantal op een dag.

De snelle stijging ten opzichte van 2020 wordt op basis van de overheidsgegevens deels verklaard doordat mensensmokkelaars afgelopen jaar grotere boten gebruikten dan voorheen. Gemiddeld was er plek voor zo'n 28 mensen, en in enkele gevallen pasten er 50 passagiers op de de boten.

Opblaaszwembad

De tocht over het Kanaal is niet zonder risico's, bleek nog richting het einde van het jaar. Op 24 november verdronken 27 migranten bij een poging om de oversteek te maken in een voertuig dat door de Franse autoriteiten is vergeleken met een opblaaszwembadje.

Het grote aantal migranten dat oversteekt leidt al langer tot spanningen tussen Parijs en Londen. De Fransen en Britten vinden van elkaar dat ze te weinig doen om ongewenste migratie tegen te houden.