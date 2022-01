Politieagent zwaar mishandeld door demonstrant, verdachte aangehouden

Een politieagent is gisteravond zwaar mishandeld door een van de demonstranten die meededen aan het verboden protest op het Museumplein in Amsterdam tegen de coronamaatregelen. De agent zit met zwaar letsel thuis. Bij confrontaties met demonstranten raakten eerder op de dag al vier agenten gewond, meldde de politie.

De mishandeling gebeurde gisteravond rond 20.30 uur bij Cellencomplex Zuidoost aan de Flierbosdreef in Amsterdam. Daar had zich een groep van 30 tot 35 demonstranten verzameld. "Zij waren daar aanwezig omdat ze vrijlating eisten van een verdachte", schrijft de politie. "Deze verdachte, een zelfbenoemde 'veteraan', zat vast voor de mishandeling van twee ME'ers tijdens de verboden demonstratie op het Museumplein."

Hoewel de groep in eerste instantie demonstreerde voor de vrijlating voor die specifieke verdachte, werd al snel de vrijlating van alle demonstranten geëist, aldus de politie. "Op sociale media deed de groep een oproep om meer aanhang te creëren. In het cellencomplex zaten meerdere verdachten ingesloten die eerder op de dag waren aangehouden."

Paraplu

Nadat meerdere politie-eenheden naar de Flierbosdreef kwamen, besloten de demonstranten te vertrekken. Maar toen een agent in uniform na zijn dienst in een politieauto wilde stappen om naar zijn bureau te rijden, bedreigde een van de demontranten hem.

Het ging volgens de politie om een vrouw met een paraplu. "Een andere betoger trok de politieman hardhandig uit de politieauto en sloeg en schopte hem." De verdachte is een 47-jarige man uit Amstelveen. Hij kon meteen worden aangehouden door agenten die in de buurt waren.

Zwaar letsel

De mishandelde agent moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij is nu weer thuis. De politie meldt dat hij "als hij daar lichamelijk toe in staat is" aangifte zal doen. De verdachte zit vast en wordt vandaag gehoord door de recherche.

Gisteren werden er bij de demonstratie in Amsterdam in totaal dertig mensen aangehouden. Ze worden verdacht van het verstoren van de openbare orde, het overtreden van de Wet op de identificatieplicht, verboden wapenbezit, belediging en niet voldoen aan een bevel of vordering.