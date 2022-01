OMT komt bijeen voor advies over scholen, kabinet besluit daarna

Het demissionaire kabinet besluit vandaag of de scholen na de kerstvakantie, op 10 januari, weer open kunnen. Vorige maand sloten de scholen een week eerder dan gepland, uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus.

Eerst komt vanochtend het Outbreak Management Team (OMT) bijeen om een advies op te stellen voor het kabinet. Het besluit wordt daarna genomen voor het hele onderwijs, dus van basisonderwijs tot aan de universiteiten.

De afgelopen dagen kwam van veel kanten kritiek op de gedwongen schoolsluiting. Zo deden Unicef en 59 andere organisaties donderdag een oproep aan het kabinet om de scholen na de kerstvakantie direct weer te openen. "Minderjarigen worden verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar de belangen van kinderen zelf worden vergeten", aldus de organisaties.

Effecten eerdere lockdowns

Voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad stelt dan ook in het NOS Radio 1 Journaal dat de scholen weer open moeten. "Er moeten altijd afwegingen gemaakt worden, dat kan niet anders. Maar er moeten nu wel heel goede argumenten zijn om scholen nog dicht te houden."

Hij noemt het "echt schadelijk" voor de kinderen om de scholen langer dicht te houden, onder meer omdat leerlingen achterstanden oplopen. "De effecten van de eerste en tweede lockdown tikken nog door."

Zestig middelbare scholen uit met name Amsterdam en Rotterdam stuurden vorige week een brandbrief, omdat ze steeds meer jongeren zien die "op welke manier dan ook de weg kwijt zijn". Ook besloten tientallen basisscholen in Amsterdam om kinderen uit groep 8 gewoon naar school te laten komen.

Ritme en continuïteit

"Ik begrijp dat wel", zegt Justin Vliegenthart. Hij is directeur van de Tilburgse basisschool Panta Rhei. "Ik denk dat het belangrijk is om een signaal af te geven. Het is een extreem belangrijk jaar voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zolang je de kinderen niet voor je neus hebt, kun je niet goed inschatten hoe het gaat met hun ontwikkeling."

Hij is dan ook geen voorstander van een langere sluiting van de scholen. Als de scholen wel dicht blijven, is dat de vierde sluiting sinds het begin van de pandemie. "Voor het hele onderwijs van kleuters tot aan wetenschappers is ritme en continuïteit van belang. Het is intens belangrijk dat het op school plaatsvindt." Hij ziet daarom online onderwijs ook niet erg zitten.

Als voorbeeld haalt hij een kleuter aan die net leert lezen. "Die kun je geen uren achter een scherm houden. Dat moet in de klas plaatsvinden", stelt Vliegenthart.