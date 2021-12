Kappersactie tegen sluiting: 'We missen financiële steun'

"Waarom wordt geld niet op maandbasis berekend? We zijn voor de derde keer dicht, de tweede keer tijdens de feestdagen. De timing van de lockdown zit ons echt enorm in de weg", aldus de branchevereniging die niet is betrokken bij het protest maar het wel een "warm hart toedraagt".

Het merendeel van de kappers is zzp'er. In eerdere lockdowns konden zij nog rekenen op de Tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), maar daar is nu geen sprake van. Wel is er een alternatief: de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

"Maar die is minder open dan de tozo. En ook niet volledig", zegt een woordvoerder van de ANKO. "Veel ondernemers durven daarnaast geen steun meer aan te vragen omdat ze vorige keer geld moesten terugbetalen. Zij zijn nog niet hersteld van vorige lockdowns."

Koffie en cake

Rik Vermaat uit Zierikzee is een van de kappers die protesteert. Hij gaat aan de slag met koffie en cake. "Ik ben in rouwstemming: er hangt een zwarte band om mijn arm, de vlag hangt halfstok en rouwmuziek staat aan op de stoep. Dat is mijn actie."

De kapper zit al 40 jaar in het vak. Hij vindt dat de huidige coronamaatregelen veilig knippen in de weg zitten omdat het nu illegaal gebeurt. Ook zegt hij dat hij financiële steun misloopt omdat hij een zaak aan huis heeft. "Juridisch val je dan buiten allerlei regelingen. Het doet dubbel pijn."

Financieel gezien is de sluiting een strop, zegt hij. "De bodem komt in zicht. Je lasten gaan door. Belasting kan je uitstellen maar schuld moet je altijd terugbetalen. Het is de broekriem aanhalen en overleven. En dan heb ik het nog niet eens over jonge kappers: die beginnen net."

Wel steun, maar te weinig

Yanna Post van der Linde werkt als zzp'er en huurt een stoel bij een kapsalon. Ze krijgt alleen steun voor haar vaste lasten. "Ik kreeg 1500 euro voor drie maanden. Terwijl: mijn lasten zitten rond de 2500 euro per maand. De stoelhuur gaat door, net als verzekeringen en boekhoudingen."

De situatie levert haar slapeloze nachten op.

"Klanten die ik in mijn stoel had, zijn echt verbaasd. Zij zeggen: je krijgt toch steun? Zij weten niet hoe weinig het is. Kerst heb ik geskipt en bij de vorige lockdown moest ik geld vragen voor boodschappen aan vrienden en familie. Dat kan je je bijna niet voorstellen."