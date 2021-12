Voorlopig laatste keer: nog even snel sporten of naar kapper

Tijdens de coronapersconferentie is bekendgemaakt dat vanaf morgenochtend 05.00 uur een harde lockdown in Nederland geldt. De nieuwe maatregelen - waarbij vrijwel alles gesloten is en alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken open zijn - blijven dan van kracht tot en met 14 januari.

Dat nieuws leidde vandaag al tot drukte in verscheidene steden. "We moeten de laatste kerstcadeautjes nog even halen", vertelde een jonge vrouw in het centrum van Delft tegen Omroep West. "Ik vind het voor de gezondheid beter als er een lockdown komt. Maar het is wel jammer dat het in de laatste week voor de kerstvakantie gebeurt."

Niet alleen in Delft was het druk, ook in deze andere steden waren de winkelstraten overvol: