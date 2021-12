Schuldhulpverleners: 'Steeds meer ondernemers kloppen aan'

Horeca-ondernemer Frank Loois heeft inmiddels een belastingschuld van ruim 160.000 euro. Die loopt door de huidige coronamaatregelen verder op. "De vraag is of we op de basis van de cijfers in het verleden dit bedrag nog wel kunnen dragen", zegt Loois.

Voor hem hangt alles af van hoe de Belastingdienst met zijn schuld zal omgaan. "Nu mag je het vanaf oktober volgend jaar in vijf jaar terugbetalen. Maar daarvoor moet onze winst verdubbelen en dat is niet haalbaar. Het zou ons enorm helpen als de afbetaling wordt uitgesteld en op de lange termijn deels wordt kwijtgescholden."

Stoppen is voor Loois ook geen optie. "Verkopen zou voor mij een persoonlijk faillissement betekenen. Ik kan me niet voorstellen dat we zoveel staatssteun hebben uitgegeven, en dan nu ondernemers één voor één gaan omtrekken. Het is hopen dat andere bedrijven eerder omvallen dan ik en de overheid met een generieke regeling komt om belastingschulden aan te pakken."