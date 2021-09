Fiscus gaat weer aanmaningen en dwangbevelen sturen, maar wil ook helpen

Nieuw beleid is dat er gebeld wordt naar mensen die drie of meer brieven tegelijk krijgen. "Een dezer dagen wordt er dan gebeld met toelichting en het aanbod om te helpen. We realiseren ons dat de achterstanden wellicht aan de aandacht zijn ontsnapt. En dan kan het schrikken zijn."

De Belastingdienst gaat mensen erop wijzen dat het mogelijk is om uitstel voor vier maanden aan te vragen of om een betalingsregeling aan te vragen. "Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie. Kwijtschelden is een optie, daar zal zeker naar gekeken worden."

Toeslagenaffaire

Er was veel kritiek op de dienst, omdat bij het innen van bijvoorbeeld toeslagen te weinig naar de persoonlijke situatie wordt gekeken. Door de toeslagenaffaire kwamen tienduizenden ouders in de knel. Volgens Karin Christophersen geeft het versturen van de vooraankondigingen aan dat de Belastingdienst nu gericht kijkt naar de situatie van mensen. "Deze actie om nu deze brieven te sturen en eerst een vooraankondiging te doen is erop gericht om zo vroeg mogelijk te onderkennen waar er problemen gaan ontstaan."

André Moerman van de organisatie van sociaal-raadslieden is positief over de stap. "Dat de Belastingdienst actief mensen benadert voor hulp was een paar jaar geleden ondenkbaar", zegt hij.

De brieven die nu verstuurd worden, staan los van de 270.000 ondernemers die tijdens de coronacrisis zelf om uitstel hebben gevraagd van het betalen van belasting. Die ondernemers hebben gezamenlijk een schuld van meer dan 19 miljard euro. Vanaf 1 oktober moeten die ondernemers terugbetalen. Daar krijgen ze vijf jaar de tijd voor.