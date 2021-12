Zacht weer, vuurwerkverbod en corona; hoe gaat politie de jaarwisseling in?

Een andere zorg van Struijs is dat het vuurwerkverbod massaal wordt genegeerd. Het illegale vuurwerk dat online wordt verkocht is steeds groter en zwaarder, en opsporingsdiensten nemen steeds meer illegaal vuurwerk in beslag, bleek eerder deze maand. "Er wordt zoveel onderschept, maar natuurlijk ook zoveel niet", zegt Struijs. "Iedereen die in een stad woont kan beamen dat er iedere avond gewoon vuurwerk wordt afgestoken."

De politie controleert tijdens de jaarwisseling vooral op excessen. "Daar waar het uit de hand loopt. Dan moet je echt denken aan ruzie en overlast." Ook de feestjes staan op de radar van de politie; volgens Struijs worden "op de raarste plekken" online feestjes aangekondigd. "Er zullen mensen zijn die integer nieuwjaar gaan vieren", zegt de voorzitter. "Maar de signalen wijzen erop dat mensen een uitlaatklep zoeken. Twee jaar corona is natuurlijk erg lang, vooral voor jongeren."

'Ik houd m'n hart vast'

Woelders zegt dat hij een hoop mensen in dienst heeft vrijdagavond en -nacht. "Ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. En we zorgen dat collega's goed beschermd zijn, met op maat gemaakte oordoppen en veiligheidsbrillen."

Ook de Rotterdamse brandweer bereidt zich voor op geweld. Als er ernstige ongeregeldheden uitbreken, kan de brandweer een nieuwe gepantserde brandweerauto inzetten. De wagen maakt deel uit van het Quick Response Team (QRT); op het voertuig zijn ijzeren roosters aangebracht en de QRT-leden zijn uitgerust met speciale beschermingsvesten.

Al met al hoopt Struijs "dat het geen veldslag wordt". "Ik hoop het echt oprecht voor alle politiemensen", zegt hij. "Er is zo veel zwaar vuurwerk. En veel drugs en drank, dus mensen zijn van nature al onbeheersbaarder. Ik houd m'n hart vast."