Zeer zachte jaarwisseling in aantocht, lenteachtig op Nieuwjaarsdag

De jaarwisseling lijkt dit jaar bijzonder zacht te worden. Volgens de weersverwachtingen wordt het op Oudejaarsdag zo'n 12 à 14 graden overdag en wordt het rond middernacht een graad of 8 à 10. "Echt warm", zegt weerman Peter Kuipers Munneke.

Het zachte weer rond Oud en Nieuw komt doordat er de komende dagen vrij veel wind uit het zuidwesten komt. Daardoor wordt veel zachte lucht uit Portugal en Spanje hierheen geblazen. "En daardoor wordt het hier erg zacht", zegt Kuipers Munneke. Waarschijnlijk blijft het met de jaarwisseling ook droog.

Wellicht worden er op 31 december zelfs records gebroken. Op Oudejaarsdag staat nu een temperatuurrecord van 13,7 graden. "We komen echt in de buurt van die temperatuur", zegt Kuipers Munneke. Veel smog zal er dit jaar in tegenstelling tot veel andere jaarwisselingen niet zijn: er geldt een landelijk vuurwerkverbod.

Lenteachtig het nieuwe jaar in

De afgelopen jaren was het rond Oud en Nieuw al vaker redelijk zacht. Vorig jaar vroor het rond middernacht licht in De Bilt, maar in 2018 was het een graad of 7. De echte kou vinden we in 2008 pas terug, toen het op Oudejaarsdag niet warmer werd dan -2,8 graden.

Ook Nieuwjaarsdag lijkt een mooie dag te worden, volgens de weermodellen. Het wordt waarschijnlijk een graad of 12 en het blijft droog. "Het zou een mooie lenteachtige dag kunnen worden", zegt Kuipers Munneke.