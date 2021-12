Politie Rotterdam gebruikt stripverhaal voor onopgeloste zedenzaak

Dader en tipgevers uit regio Rotterdam

Of de strip een succes wordt, wordt volgens een woordvoerder van de politie Rotterdam deels bepaald door de aandacht die hij genereert in de media. "Ook het aantal tips dat het oplevert speelt een rol. We proberen altijd een nieuwe doelgroep te bereiken. Dan hoeft het geen duizenden mensen te bereiken, maar de juiste mensen."

Eerder deze maand kwam de politie met een 3D-weergave van dezelfde verdachte. "Tien jaar geleden hadden we alleen een compositietekening van het gezicht, dat bovendien plat was", zegt de woordvoerder. "Met dat hologram zie je de hele dader, zijn postuur en houding. Daarmee wordt de kans op herkenning ook groter. We kregen na een uitzending van Opsporing Verzocht hierover ook tweehonderd tips, wat extreem veel is."

Toch hebben alle inspanningen nog niet tot een aanhouding geleid. De strip moet mensen die informatie hebben nu over de streep trekken, zegt de woordvoerder van de politie. "De strip wordt op de website en sociale media van de politie Rotterdam gedeeld, omdat we denken dat de dader ook uit de buurt van Schiedam of Vlaardingen komt." Mensen die de man (her)kennen, komen waarschijnlijk ook uit die regio, denkt de politie.