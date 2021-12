Wekdienst 30/12: Laatste dag kwalificatietoernooi schaatsen • Kappers demonstreren

Wat heb je gemist?

Ghislaine Maxwell is in New York op meerdere aanklachten schuldig bevonden in de misbruikzaak rond Jeffrey Epstein. Volgens de jury heeft ze hem geholpen bij het misbruiken van meisjes, onder meer door de slachtoffers te ronselen.

De jury was vijf dagen lang in beraad en acht Maxwell (60) schuldig aan vijf van de zes aanklachten. De strafmaat wordt later bepaald; de verwachting is dat ze een jarenlange celstraf krijgt.

In de zaak tegen Maxwell hebben vier vrouwen een getuigenis afgelegd. Ze vertelden over het misbruik in de jaren 90 en 00 in huizen van Epstein in Florida, New York en New Mexico. Ook werden 24 getuigen opgeroepen die een beeld schetsten van het leven in de villa's van Epstein.

Maxwells advocaten hadden aangevoerd dat hun cliënt ten onrechte de schuld krijgt. Omdat Epstein, "de echte slechterik", niet meer vervolgd kan worden zou Maxwell de schuld moeten krijgen. Een van haar advocaten zei na afloop dat ze in beroep gaan en ervan overtuigd zijn dat Maxwell zal worden vrijgepleit.