Indonesië laat boot met Rohingya-vluchtelingen toch toe

"We hebben dit besluit genomen vanwege de noodsituatie aan boord", zegt het hoofd van de Indonesische vluchtelingendienst tegen persbureau AFP. De opvarenden zouden geen eten en drinken meer hebben; sommigen zouden ziek zijn.

Vermoedelijk heeft ook internationale druk een rol gespeeld. Gisteren drongen de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en mensenrechtenorganisatie Amnesty International er bij Indonesië op aan om de Rohingya op te vangen.

De boot, die op ongeveer 80 kilometer van de kust drijft, zal nu naar de kustplaats Bireuen in Atjeh worden gesleept. Daar zal iedereen medisch worden onderzocht. Wanneer de boot in Bireuen aankomt, is niet bekend.

Oorlogsmisdaden en genocide

De Rohingya zijn moslims die in Myanmar al jaren worden vervolgd. Complete dorpen zijn platgebrand. Uit verschillende rapporten blijkt dat militairen zich schuldig hebben gemaakt aan martelingen, verkrachtingen en moordpartijen. Het kwam Myanmar op beschuldigingen van oorlogsmisdaden en genocide te staan.

Vele honderdduizenden Rohingya zijn Myanmar ontvlucht; de meesten van hen leven in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Een deel probeert over zee een veilig heenkomen te vinden, maar ze zijn bijna nergens welkom. Eerder dit jaar hield Indonesië de komst van een vluchtelingenboot ook lange tijd tegen.