Douane onderschept 1686 kilo coke in Rotterdamse haven

De douane heeft vorige week woensdag in de Rotterdamse haven 1686 kilo coke onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 126,5 miljoen euro, schrijft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

De cocaïne werd in drie verschillende containers gevonden. In de container waarin de grootste hoeveelheid werd aangetroffen, zat 1515 kilo verstopt tussen cacaobonen. De container was afkomstig uit Ecuador en in de haven van Colombia overgeladen op een zeeschip.

In een andere container zat 139 kilo cocaïne verstopt tussen hars-cement; deze container was afkomstig uit Brazilië en was bestemd voor een bedrijf uit Portugal.

In de laatste container zat 32 kilo van het witte poeder verstopt tussen bananen voor een bedrijf in Barendrecht. Ook die container was afkomstig uit Ecuador. Na het lossen van de vracht werd de lege container ingeleverd. Daarna werd tijdens een controle in die container 32 kilo cocaïne aangetroffen, verstopt bij de koelmotor.

De ontvangers van de containers en de goederen lijken volgens het OM niets met de smokkel te maken te hebben. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de zaak. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Recordhoeveelheid in een jaar

De douane heeft dit jaar een recordhoeveelheid cocaïne onderschept; tot en met Kerst is bijna 68.000 kilo in beslag genomen, tegenover 49.000 kilo vorig jaar. De 1686 kilo van vorige week woensdag is daarbij al meegeteld.

De hoeveelheid onderschepte drugs stijgt al jaren achtereen. Volgens de douane lukt het steeds vaker om drugs te onderscheppen doordat de dienst steeds beter kan inschatten welke containers een risico vormen, en doordat er drones en duikteams worden ingezet. Maar ook worden er simpelweg meer drugs naar Nederland verscheept, denkt de douane.