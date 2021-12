Twijfel bij Nederlanders in het buitenland: 'Toch maar geen familie uitgenodigd'

Oud en nieuw viert Zantingh met haar echtgenoot en een vriendin. "We houden het klein, maar dat heeft niet per se met de maatregelen te maken. Dat hebben we gewoon toevallig zo afgesproken."

Alleen in Brussel

Maartje de Vroege uit Lekkerkerk heeft ervoor gekozen om de feestdagen wel in haar thuisland te vieren. Ze is trainee bij de Europese Commissie en woont daarom in Brussel, vanwaar ze de trein naar Nederland heeft gepakt. "Vooraf heb ik mezelf getest om erachter te komen of ik besmet ben."

De Vroeges ouders zijn gescheiden, waardoor ze beide Kerstdagen bij een ander gezin was. Ze kwamen daar bewust in kleine groepjes bij elkaar. "Op die manier hebben we rekening gehouden met de maximale groepsgrootte die in Nederland geldt."

De 25-jarige trainee heeft niet getwijfeld of ze naar Nederland moest komen. "Anders zat ik alleen in Brussel. Ik woon in een groot huis met twintig mensen en iedereen is naar familie gegaan om Kerst te vieren.