Franse regering wil vaccinatiepas en komt ook met nieuwe maatregelen

De Franse regering wil dat de coronapas vanaf 15 januari alleen nog geldt voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of zijn hersteld van een coronabesmetting, en niet meer voor mensen die negatief zijn getest. De coronapas zou daarmee een vaccinatiepas worden, kondigde premier Castex aan in een toespraak. Het parlement moet nog wel met de zogeheten 2G-maatregel instemmen.

"Op plekken waar de pas noodzakelijk is, moet je aantonen dat je bent gevaccineerd om binnen te komen", zei Castex. Het gaat dan bijvoorbeeld om de horeca of culturele instellingen. "Een negatief testresultaat wordt niet meer geaccepteerd."

Verder kondigde Castex nieuwe coronamaatregelen aan vanwege de omikronvariant. De Franse regering vreest dat er begin januari 250.000 nieuwe coronabesmettingen per dag kunnen komen. Zaterdag meldde Frankrijk al meer dan 100.000 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds de start van de pandemie.

De meeste maatregelen gaan op 3 januari in. Mensen moeten minimaal drie dagen per week verplicht thuiswerken, als dat met het werk kan, en ook mag er niet meer gegeten of gedronken worden in het openbaar vervoer, bioscopen, theaters en sportcomplexen. Verder moeten mensen verplicht zitten in cafés en bars.

Mondkapjes in de buitenlucht

Het aantal mensen dat op een bijeenkomst mag zijn, wordt teruggebracht naar maximaal 5000 mensen buiten en 2000 mensen binnen. Dat geldt ook voor sportcomplexen. Verder mogen stadsbesturen mondkapjes in de buitenlucht van stadscentra verplicht stellen. De maatregelen gelden voor zeker drie weken.

Fransen kunnen vanaf morgenochtend drie maanden na hun laatste prik al aanspraak maken op een boosterprik tegen het virus, kondigde Castex aan. Dat is nu vier maanden en was eerder vijf maanden. Minister Véran van Volksgezondheid sluit bovendien de mogelijkheid van een vierde prik niet uit.

De Franse regering zegt dat de heropening van de scholen, gepland voor 3 januari, gewoon doorgaat. Een avondklok komt er niet, zei Castex.

Vervalste coronapassen

De premier kondigde ook aan dat er harder wordt opgetreden tegen mensen die frauderen met de coronapas. Vorige week meldde de Franse politie dat er sinds de introductie van de pas, afgelopen juli, 182.000 valse exemplaren zijn gevonden.

De politie heeft honderden mensen ingezet om neppassen op te sporen.