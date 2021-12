Nieuwe Wit-Russische grondwet moet Loekasjenko onschendbaar maken

De Wit-Russische autoriteiten hebben de plannen voor een nieuwe grondwet gepresenteerd. De wijzingen lijken bedoeld om de positie van Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko te versterken en om het de oppositie nog moeilijker te maken om de macht te krijgen.

Zo kunnen volgens de conceptgrondwet voormalige presidenten van Wit-Rusland voortaan niet vervolgd worden na hun ambtstermijn. Sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetstaat heeft Wit-Rusland slechts één president gehad: Loekasjenko zelf.

De grondwetswijziging werd een jaar geleden al aangekondigd door Loekasjenko, in reactie op de massale protesten tegen zijn regime. Het was lang onduidelijk wat de wijziging precies in zou houden. Critici zagen de belofte van een grondwetswijziging als een manier om de onrust in de kiem te smoren, zonder concrete toezeggingen te hoeven doen.

De grondwetswijziging wordt in februari in een referendum voorgelegd aan het volk. Eerdere referenda verliepen volgens waarnemers en de Europese Unie frauduleus. De verwachting is dus dat de nieuwe grondwet zal worden goedgekeurd.

Maximumtermijn op presidentschap

In de nieuwe grondwet zijn onder meer de regels rond het presidentschap aangepast. Zo worden toekomstige presidentskandidaten uitgesloten van verkiezingen wanneer zij de afgelopen 20 jaar enige tijd in het buitenland hebben gewoond. Dat amendement lijkt gericht om oppositiepolitici die vanwege repressie het land zijn ontvlucht, uit te sluiten van verkiezingsdeelname. Ook moeten presidentskandidaten voortaan minimaal 40 jaar oud zijn.

In de conceptgrondwet is tevens een maximumtermijn vastgelegd voor presidenten. Na twee verkiezingen mag een president niet meer meedoen; wel wordt een termijn verlengd van vier tot vijf jaar.

Loekasjenko is inmiddels bezig met zijn zesde termijn, maar na de grondwetswijziging begint de telling van termijnen opnieuw. De president zou, wanneer de grondwet wordt aangenomen, dus nog twee keer verkiezingen kunnen 'winnen'. In theorie kan hij tot 2035 aanblijven, het jaar waarin hij 81 jaar wordt.