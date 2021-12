Lege meubelboulevards deze Kerst, wel drukte verwacht in natuur en bij priklocaties

In vorige lockdowns raakten natuurgebieden zo nu en dan overvol. Om bezoekers te spreiden, kunnen bezoekers via een online druktemeter kijken of er te veel wandelaars in een bepaald gebied zijn.

"Gisteren hebben we geen signalen ontvangen van onze boswachters dat het te druk was. Maar mensen moeten wel rekening houden met elkaar en met de natuur. Dus: neem je eigen afval mee en houd afstand."

Schaatsen

Na een koude nacht met vorst, kan er op verschillende plaatsen geschaatst worden, met name in het noorden van het land. Zo hebben vrijwilligers in het Drentse Nieuw-Buinen afgelopen nacht hard gewerkt om de ijsbaan klaar te maken voor de schaatsers. Deze Tweede Kerstdag is naar verwachting dan ook meteen de laatste dag dat er geschaatst kan worden: vanaf morgen gaat het dooien.

En voor wie het buiten toch echt te koud is op deze Tweede Kerstdag met rond de middag gevoelstemperaturen tot -9 graden, kan op NPO 1 en op NOS.nl schaatsen kijken. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Thialf wordt vanaf 14.45 uur de 5000 meter verreden. Het wordt erop of eronder voor Sven Kramer: hij probeert kwalificatie voor de Olympische Winterspelen in Peking af te dwingen.