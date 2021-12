Schaatsen met Kerst: het kan in Noord-Nederland

Voorzitter van de Schaatsvereniging Nieuw-Buinen, Bert Drent, ging er in eerste instantie van uit dat ze vandaag maar een halve dag konden schaatsen, zegt hij tegen RTV Drenthe. Maar nu het ernaar uitziet dat het blijft vriezen in de provincie, is het waarschijnlijk mogelijk om de hele dag te blijven schaatsen.

Vanwege corona is de opening van de ijsbaan wel minder feestelijk dan normaal. Omdat volwassenen met maximaal 2 personen samen mogen schaatsen en 1,5 meter afstand moeten houden tot anderen, krijgen alleen abonnementshouders toegang. Er mogen maximaal 175 mensen tegelijkertijd de baan op.

Verder moeten de kleedkamers gesloten blijven, evenals de horeca. Wel bekijkt Drent de mogelijkheden om via de plaatselijke horeca voor koffie en thee te zorgen. Vanwege de lockdown moet de schaatsbaan om 17.00 uur sluiten, omdat het een buitensportlocatie is.

Ook op andere plekken

Volgens WeerPlaza lag de gevoelstemperatuur aan het begin van de ochtend in het noordoosten onder de -13. De echte temperatuur was -7 graden. Daardoor kan er deze Tweede Kerstdag ook op andere plaatsen geschaatst worden, zoals in het Friese Ryptsjerksterpolder - waar deze ochtend al tientallen mensen het ijs op gingen, meldt Omrop Fryslân- en in het Groningse Noordlaren.