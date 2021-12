Desmond Tutu met respect herdacht: 'Hij laat een bevrijd Zuid-Afrika na'

Politici en organisaties halen herinneringen op aan de overleden aartsbisschop Demond Tutu. Vooral zijn strijd tegen apartheid en ongelijkheid en zijn opgewektheid worden geprezen.

"Zijn overlijden is een nieuw hoofdstuk in het afscheid nemen van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen, die ons een bevrijd land hebben nagelaten", reageert Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika. "Desmond Tutu was een patriot die zijn gelijke niet kende."

Ook de Britse premier Boris Johnson noemt de aartsbisschop "een zeer belangrijke figuur in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren". Hij roemt Tutu om zijn spirituele leiderschap en zijn "nooit aflatende goede gevoel voor humor".

Voorvechter van mensenrechten

Tutu was internationaal een van de gezichten van de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Hij stond naast Nelson Mandela toen die in 1990 zijn eerste toespraak hield na zijn vrijlating. De Mandela Foundation meldt dat hij "een leider, een denker en een hoeder" was.

"Zijn bijdrage aan de strijd tegen onrecht, zowel lokaal als globaal, staat op gelijke voet met zijn scherpe ideeën over de toekomst van de vrije mensheid."

De dalai lama koestert de vriendschap die hij had met de aartsbisschop. "Ik herinner mij de vele momenten dat wij samen waren, zoals de week hier in Dharamsala, waarop wij van gedachten konden wisselen hoe we vrede en vreugde konden brengen."

"Hij was een echte mensenvriend en een toegewijd voorvechter van mensenrechten. Het werk dat hij heeft gedaan voor de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie bood inspiratie voor mensen in de hele wereld."

Gevangene van hoop

The Elders, een denktank die zich bezighoudt met grote wereldproblemen waar Tutu tussen 2007 en 2013 aan het hoofd stond, is diep bedroefd over het overlijden van 'Arch', zoals hij zichzelf graag liet noemen.

"Onze organisatie zou niet zijn wat zij nu is zonder zijn passie, betrokkenheid en morele kompas", zegt Mary Robinson, die aan het hoofd staat van The Elders.

"Hij inspireerde mij om een 'gevangene van hoop' te zijn, zoals hij het zelf verwoordde. Arch werd over de hele wereld gerespecteerd om zijn toewijding aan rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid."

Heldhaftig leider

Ook ondernemer en medeoprichter van The Elders Richard Branson toont zich bedroefd. "De wereld heeft een gigant verloren. Hij was een heldhaftige leider; ondeugend, een diepgaand denker en een vriend. Hij gebruikte zijn enorme morele moed om verschillen te overbruggen."

In Nederland staan politici stil bij de dood van Tutu. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt over een "groot man die is heengegaan" en noemt hem iemand die "leefde wat hij preekte. Hij streed tegen het onrecht van apartheid en werkte aan verzoening in zijn land."