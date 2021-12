Desmond Tutu was het geweten van de Zuid-Afrikaanse samenleving

Tutu blijft ook daarna kritisch en stelt wereldwijd onrecht aan de kaak. Hij bekritiseert de Amerikaanse president Bush en de Britse premier Blair vanwege de oorlog in Irak. Ook is hij tegenstander van zijn vroegere geestverwant Robert Mugabe, die zich in Zimbabwe tot dictator heeft ontwikkeld.

In 2011 geeft Tutu aan dat hij zich, vanwege zijn hoge leeftijd, wil terugtrekken uit het openbare leven. In 2012 is hij nog in Den Haag om de Internationale Kindervredesprijs uit te reiken. Hij kan het dan niet laten kritiek te leveren op de dreigende korting op ontwikkelingshulp van het Nederlandse kabinet. Tijdens zijn bezoek wordt hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en wordt hij erelid van FC Twente. Een jaar later spreekt hij op een herdenkingsbijeenkomst voor prins Friso.

Minder in openbaar

In 2015 gaat zijn gezondheid achteruit. Hij wordt in twee maanden drie keer in het ziekenhuis opgenomen vanwege een terugkerende infectie. Sinds die tijd treedt hij nog maar zelden in de openbaarheid.

In 2017 doet hij dat nog wel een keer om de betogers aan te moedigen die het vertrek eisen van de toenmalige president Zuma. Een jaar later zegt hij zijn ambassadeurschap van Oxfam Novib op als bekend wordt dat medewerkers van de organisatie mee hebben gedaan aan seksfeesten in Haïti.