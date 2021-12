Vrijwilligers nog flink actief in Wallonië: 'Nuttiger dan kerstshoppen'

In de zomer meldden zich tienduizenden vrijwilligers bij het Rode Kruis en andere organisaties om te helpen in Wallonië. De solidariteit in België is nog altijd groot. Op Facebook zijn er nog altijd tientallen vrijwilligers initiatieven te vinden en gaan er wekelijks mensen naar het getroffen gebied.

De stichting 1000handen is een van de organisaties die actief is in de regio. "Het idee was om 500 vrijwilligers, 1000 handen, in een dag een heel dorp weer her op te bouwen, maar dat was een beetje al te optimistisch", zegt Guy van Nieuwenhuysen, bestuurslid van de organisatie. De stichting werd in september opgericht met als doel om na de crisis hulp juist helpende handen te bieden bij de wederopbouw van de getroffen dorpen.

Hulp uit alle hoeken

Zo hebben via de stichting de gemeente Turnhout en 3 omliggende gemeenten hun technisch personeel naar het Waalse drop Prayon gestuurd. Ook bedrijven Turnhout en omstreken werden opgetrommeld. Prayon maakt dankbaar gebruik van de hulp. Zo is een park opnieuw ingezaaid en een sportzaal herbouwd waar straks ook gedoucht en gekookt kan worden. "Het moet echt een gemeenschapshuis worden voor mensen die nog altijd op de eerste verdieping van hun huis wonen", zegt Van Nieuwenhuysen. van de 4 Vlaamse gemeenten. Maar vanwege de grote hoeveelheid werk dat verzet moet worden is de stichting nu ook actief in Chênée.