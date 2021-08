Vrijwillige vuilprikkers maken er een dagje uit van aan de Maas

"Ik ben speciaal gekomen om een steentje bij te dragen", zegt een man uit Wijchen. In zijn ene hand heeft hij een prikstok, in de ander een vuilniszak. Sinds 09.45 uur probeert hij zoveel mogelijk vuil te verzamelen.

De man uit Wijchen is een van de vele vrijwilligers die bezig zijn om troep te ruimen op de uiterwaarden van de Maas in het Zuid-Limburgse Eijsden. In totaal zijn er naar schatting vijftienhonderd mensen betrokken bij een extra "Maas Cleanup", meldt 1Limburg. Overal langs de rivier en zijn vele zijarmen zijn ze te vinden: van Eijsden bij de Belgische grens tot Waalwijk in het westen van Brabant.

Heel veel autobanden

De "Maas Cleanup" is een jaarlijkse actie, opgezet door een gelegenheidscoalitie van natuurbeschermers, plasticbestrijders en chemisch bedrijf DSM. Dit jaar is die schoonmaakoperatie op 18 september. Maar vandaag is er dus een extra schoonmaak, na de wateroverlast van vorige maand. Er is veel animo: komen er normaal zo'n 700 mensen opdagen, nu is dat meer dan het dubbele.

Toch is nu al duidelijk dat het ook met al die mensen niet gaat lukken om de rommel in een dag te ruimen. Integendeel. Hoewel de waterschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ook al vuil ruimden, liggen op sommige plekken nog steeds complete "plastic eilanden". Met daarin verpakkingen van klein spullen tot complete koelkasten. Koffiezetapparaten worden ook aangetroffen. En autobanden, heel veel autobanden.

Chemisch afval

"We maken er een dagje uit van", zegt een andere vrijwilliger. Het is mooi weer en de combinatie van het nuttige met het aangename bevalt hem prima. Alle troep die de vuilprikkers verzamelen wordt in grote containers verzameld en vervoerd naar de vuilverbranding.

Met uitzondering van een groot aantal plastic flessen die gevuld zijn met een onduidelijke vloeistof. "Laten liggen", is de boodschap van een van de begeleiders. Het gaat zeer waarschijnlijk om chemisch afval, meegevoerd uit een opslagplek in België.

Op 18 september is dus de echte "Maas Cleanup". Dan gaan er deskundigen mee om ook de chemische vloeistoffen veilig af te voeren. Die dag worden opnieuw honderden, misschien wel meer dan duizend vrijwilligers verwacht.