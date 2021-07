Grote opruimoperatie op de Maas, voorlopig nog geen recreatievaart mogelijk

Is het grootste gevaar nu geweken? "Wel als we het hebben over het hoogwater en over de vraag of de dijken het gaan houden. Maar het is wel de vraag wat er gebeurt als er weer veel regen gaat vallen. Daarom zijn er allerlei inspecties en herstelacties gaande."

Volgens de woordvoerder zijn de grote objecten in en op het water nu de grootste bron van zorg. "Het is de vraag of het puin schade heeft aangericht aan stuwen en sluizen. Dat wordt nu gecontroleerd. Sommige stuwen die vanwege het hoogwater open werden gezet zijn inmiddels weer gesloten, om het waterpeil te reguleren."

Het zal nog een aantal dagen duren voordat de scheepvaart kan worden opgestart. Zeker de recreatievaart moet nog even geduld hebben. "Het wordt voor recreatievaart nog steeds niet veilig geacht; je weet niet wat er nog in het water ronddrijft."

'Geen container meer verkrijgbaar'

Ook op het land is de grote opruimoperatie in volle gang. Zo mogen bewoners van de omgeving Brommelen/Westbroek het puin voorlopig voor hun huis verzamelen, zo maakte de gemeente Meerssen bekend.

"Er is momenteel in Limburg geen container meer verkrijgbaar", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen de krant De Limburger. "Bovendien is er nu geen aanvullende ophaal- of verwerkingscapaciteit. We proberen een aantal containers vanaf een andere locatie in Meerssen te verplaatsen naar het getroffen gebied."

De hoeveelheid afval kan zelfs een probleem worden voor de Noordzee, zegt Marijke Boonstra van Stichting De Noordzee tegen Omrop Fryslân. "We zijn nu bezig met de opzet van opruimacties en extra onderzoek."

Het meeste puin zal onderweg langs de oevers blijven liggen, maar als het niet wordt opgeruimd belandt het uiteindelijk alsnog in de Noordzee, vreest Boonstra. "Het is een MSC Zoe-ramp van het zuiden als je kijkt wat er allemaal op de oevers ligt", zegt ze, refererend aan de milieuramp met het schip dat begin vorig jaar containers verloor boven de Waddeneilanden.