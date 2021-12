Door overstroming getroffen ondernemers Limburg toch gecompenseerd

Het demissionaire kabinet trekt alsnog de portemonnee voor ondernemers in Limburg die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de overstromingen van afgelopen zomer. Voor de eenmalige regeling is 12 miljoen euro beschikbaar, meldt demissionair minister Grapperhaus van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die minstens 50 procent omzetverlies leden in het derde en vierde kwartaal komen voor compensatie in aanmerking. Zij krijgen 10 procent van het verlies over het laatste kwartaal vergoed. Als de onderneming ook coronasteun heeft gekregen, wordt de zogeheten NOW-subsidie afgetrokken van de hoogwatertegemoetkoming.

'Onbegrijpelijk'

Het is schandalig dat de overheid slechts tien procent van de gederfde omzet vergoedt, stelt de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) in een reactie. De belangenvereniging noemt het onbegrijpelijk dat er geen compensatie komt voor het verlies over het derde kwartaal, waarin volgens de LWV juist de grootste verliezen geleden zijn.

Afgelopen dinsdag nam de Kamer unaniem een motie aan om de Limburgse ondernemers te compenseren voor hun omzetverlies door de watersnood in juli. De bestaande regelingen schieten tekort voor deze bedrijven, concludeerde opsteller van de motie Dion Graus (PVV).

Vooral de combinatie van de coronacrisis en de coronabeperkingen maken de impact van de overstromingen extra groot voor ondernemers. Dat is ook de afweging voor het kabinet geweest om uiteindelijk toch een regeling te treffen, schrijft Grapperhaus aan de Kamer.