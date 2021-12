Weghalen standbeelden 'is symbolisch voor wat er nu in Hongkong gebeurt'

Het feit dat het beeld er stond, was geen vanzelfsprekendheid, weet Lokman Tsui. "In 2010 is het ons gelukt om het beeld daar te krijgen, dat was al een overwinning. Het management van de universiteit was er toen al niet blij mee. We kregen destijds veel publieke steun om het beeld daar te krijgen, ook van studenten. Uiteindelijk gingen ze overstag en heeft het beeld er tot nu gestaan", zegt hij in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Toch kan niemand zich verzetten tegen het weghalen van de standbeelden, zegt de oud-docent en onderzoeker. Sinds de invoering van de nationale veiligheidswet is het moeilijker om te demonstreren en ook corona maakt protesteren lastig, zegt hij.

"Corona wordt nog steeds gebruikt om protesten te verbieden. Toch is er elk jaar op 4 juni in Hongkong een herdenking, ook al kun je gearresteerd worden. En dat is niet hypothetisch, want Jimmy Lai, oprichter van de krant Apple Daily bijvoorbeeld, werd ook opgepakt."

De standbeelden moeten nu weg, omdat het regime niet herinnerd wil worden aan het bloedig onderdrukken van die opstand. "Je hoort ze nog steeds zeggen dat er geen doden zijn gevallen of dat de hele opstand niet gebeurd is. Het is een autoritair regime, dus niet democratisch. Ze dulden geen kritiek. Dat is de overheid waar we mee te maken hebben. Ze liegen dat ze barsten."